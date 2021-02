Iss, le regioni che cambiano colore: Toscana e Abruzzo verso arancione, Umbria in bilico per il rosso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il consueto monitoraggio di Iss e ministero della Salute del venerdì, vengono resi noti i nuovi dati che potrebbero comportare un cambio di colore per alcune regioni. Con il passaggio di ieri in giallo della Puglia sono intanto 17 le regioni, più la provincia autonoma di Trento, a poter godere di regole meno stringenti, comprese Lazio e Veneto che oggi dovrebbero veder confermata la permanenza nella fascia ‘soft’ grazie all’indice Rt sotto 1. E, con un Rt inferiore a 1, in giallo potrebbe passare anche la Sicilia. Rischio arancione, invece, per Toscana e Abruzzo e zona rossa dietro l’angolo per l’Umbria: a preoccupare sono infatti le varianti del virus in circolo sui rispettivi territori. Vediamo cosa succede nello specifico: la Puglia si trovava in zona ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Con il consueto monitoraggio di Iss e ministero della Salute del venerdì, vengono resi noti i nuovi dati che potrebbero comportare un cambio diper alcune. Con il passaggio di ieri in giallo della Puglia sono intanto 17 le, più la provincia autonoma di Trento, a poter godere di regole meno stringenti, comprese Lazio e Veneto che oggi dovrebbero veder confermata la permanenza nella fascia ‘soft’ grazie all’indice Rt sotto 1. E, con un Rt inferiore a 1, in giallo potrebbe passare anche la Sicilia. Rischio, invece, pere zona rossa dietro l’angolo per l’: a preoccupare sono infatti le varianti del virus in circolo sui rispettivi territori. Vediamo cosa succede nello specifico: la Puglia si trovava in zona ...

