GF VIP 5 | Alda D’Eusanio non andava ingaggiata | le gravi accuse al reality sulla sua salute

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Continua a tenere banco la squalifica immediata didal Grande Fratello VIP 5 stabilita dai vertici Mediaset per lessime affermazioni fatte della donna su Maria De Filippi evita privata di Lauta Pausini.non sarebbe dovuta essere scelta come concorrente del Gf vip 5 dagli autori del, o almeno questo è il parere che un esperto psichiatra e noto opinionista tv ha espresso in un intervento a mezzo stampa. Secondo l’esperto, quindi, alla luce dei disturbi da cui è affettaper il coma di cui è rimasta vittima in passato, quali perdita di memoria cognitiva, crisi epilettiche e dolorose emicranie, la giornalista è una persona da tutelare e proteggere e i cui problemi, quindi, non andrebbero spettacolarizzati in tv e a fin di ...