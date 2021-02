Detto Fatto, Bianca Guaccero al veleno contro Diletta Leotta: “Si è fidanzata? … Non ci dormo la notte…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Bianca Guaccero, dopo la sgradevole vicenda del tutorial accusato di essere sessista e di aver travolto tutta la trasmissione, per questo sospesa per un periodo, è tornata alla conduzione ed è molto serena e soddisfatta di come ora Detto Fatto è confezionato e proposto al pubblico. Bianca Guaccero, che oltre ad essere una bravissima e spigliata conduttrice televisiva è anche una bravissma attrice, sta vivendo un lungo periodo da single, si dedica solo alla sua bambina ma sogna ancora il grande amore. Infatti, lei e Jonathan scherzano sempre su questo argomento e, recentemente, hanno anche Detto che solo un intervento di Maria De Filippi per loro potrebbe essere risolutivo. Bianca Guaccero dice di Diletta ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 12 febbraio 2021), dopo la sgradevole vicenda del tutorial accusato di essere sessista e di aver travolto tutta la trasmissione, per questo sospesa per un periodo, è tornata alla conduzione ed è molto serena e soddisfatta di come oraè confezionato e proposto al pubblico., che oltre ad essere una bravissima e spigliata conduttrice televisiva è anche una bravissma attrice, sta vivendo un lungo periodo da single, si dedica solo alla sua bambina ma sogna ancora il grande amore. Infatti, lei e Jonathan scherzano sempre su questo argomento e, recentemente, hanno ancheche solo un intervento di Maria De Filippi per loro potrebbe essere risolutivo.dice di...

EnricoLetta : Il #Covid rimane il drammatico problema quotidiano del paese. Di Covid si continua a morire. Attenzione, non è fini… - tancredipalmeri : E quindi quanto ho detto ieri oggi è diventata LA domanda per tutti: chi può entrare nel totale immagini per cerca… - borghi_claudio : @Andunedhel Beh l'hanno sempre detto e fatto no? - _Terry205_ : RT @noemi29223769: Tommy:' vediamo cos'ha detto Mrt in confessionale di noi perché se vedo qualcosa lì no amore, basta' Stefy:' vero, mi ha… - 297Stella : RT @francesco4400: Perché Stefania con MTR hai fatto tutt’altra parte con lei, mentre parlavate? E adesso con Tommaso ne dici un’altra, p… -