Dayane Mello: chi è, anni, Instagram, carriera, vita privata, figlia, Grande Fratello Vip (Di venerdì 12 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, venerdì 12 febbraio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Dayane Mello. Conosciamola meglio… Dayane Mello: chi è, anni, carriera Dayane Mello è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia. Dayane è stata notata all’età di 16 anni da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove all’età di 17 anni ha iniziato una carriera come modella a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata in onda questa sera, venerdì 12 febbraio 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è,è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia.è stata notata all’età di 16da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove all’età di 17ha iniziato unacome modella a ...

GrandeFratello : Le bellissime parole di Dayane ?? #GFVIP - MarioManca : Nessuno può permettersi di giudicare la scelta di Dayane Mello di restare nella Casa. Nessuno, piaccia o meno il pe… - fanpage : #DayaneMello 'Restituirle questo coacervo di giudizi tossici non renderà qualcuno migliore, nemmeno se si fosse ri… - aleswtmix : RT @Senzanomeconlak: Agent ha detto: La caduta dell’imperio by Dayane Mello e Mario Ermito - dayane_mello_fp : R:” non mi lasciare , non mi abbandonare “ D:” mai , siamo SORELLE” *bacio* MA CHE CAZZO FATE #rosmello #gfvip -