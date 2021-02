Brindisi vola in semifinale, domata Trieste 93 - 81 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Brindisi - Trieste 93 - 81 Con sei uomini oltre i 10 punti realizzati, Brindisi passa in semifinale dove sabato incontra la vincente tra Sassari - Pesaro. Nel quarto di finale tra le due squadre che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 febbraio 2021)93 - 81 Con sei uomini oltre i 10 punti realizzati,passa indove sabato incontra la vincente tra Sassari - Pesaro. Nel quarto di finale tra le due squadre che ...

Con il rientro di Perkins sotto canestro e 5 punti del 22enne Riccardo Visconti, Brindisi riallunga a +8. Il secondo quarto finisce 43 - 38 con 10 punti di Perkins e 8 di Udom da una parte e 8 di Da ...

Brundisium.net Tweet HAPPY CASA BRINDISI - ALLIANZ TRIESTE=93 - 83 (25 - 18, 43 - 38, 66 - 61) Brindisi: Motta, Krubally 8, Zanelli 3, Visconti 12, Gaspardo 13, Thompson 11, Cattapan, Guido, Udom 10, Bell 14, Perkins 12, Willis 4. Coach: Vitucci Trieste: Coronica, Peric, Upson 12, Fernandez 9, ...

È Brindisi la terza semifinalista della Coppa Italia di basket al termine di un match equilibrato contro Trieste, ma dove i pugliesi fanno la parte della lepre per la maggior parte del tempo. È Udom i ...

Quanto sente profumo di Coppa Italia la Happy Casa Brindisi riesce sempre ad esaltarsi. E' già accaduto tante volte negli ultimi anni e questa sera la squadra allenata da coach ...

