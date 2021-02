Anzio | confiscati beni da 1 milione di euro ad un 47enne | faceva parte di un’organizzazione criminale

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Anticrimine, stanno eseguendo un provvedimento di confisca diriguardando un compendio del valore di oltre 1di, composto da: quota di immobile, (posto admobili e rapporti finanziari. L’operazione è stata messa in atto dalla Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali, diretta da Angela Altamura, mentre le confische sono state emesse dalla locale Corte di Appello. Leggi anche: Pigneto, il titolare di un ristorante si sfoga: «Due intrusioni dei ladri in due giorni, le telecamere li hanno ripresi» L’attività odierna, costituisce l’epilogo delle approfondite indagini di carattere patrimoniale, nei confronti di P.R.,residente ad. L’uomo è stabilmente inserito in ...

Gli agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Anticrimine stanno eseguendo un provvedimento di confisca di beni, emesso dalla Corte di Appello di Roma e divenuto definitivo, riguardante be ...