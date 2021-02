Alfonso Signorini dice il suo pensiero su Barbara d’Urso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ve l’avevamo detto che l’intervista di Alfonso Signorini per Repubblica è stata lunga, vero? Il conduttore del Grande Fratello Vip 5, infatti, avrebbe avuto modo di spendere due parole anche per Barbara d’Urso. Sulla regina dei salotti di Canale 5, Alfonso Signorini si sarebbe rivolto con parole di garbo e stima ammettendo che la d’Urso sia una vera e propria stacanovista. E sui contenuti dei suoi programmi avrebbe affermato che anche lei avrebbe fatto qualche errore, sottolineando però come possa capitare a chiunque, compreso lui stesso Lavora come una pazza, ha una resistenza. Quando lavi i piatti, uno lo spacchi. È capitato anche a me, a chiunque, di fare brutte pagine. Fa gossip, a volte pettegolezzo fonte: bubinoblog.org Alfonso ... Leggi su trendit (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ve l’avevamo detto che l’intervista diper Repubblica è stata lunga, vero? Il conduttore del Grande Fratello Vip 5, infatti, avrebbe avuto modo di spendere due parole anche per. Sulla regina dei salotti di Canale 5,si sarebbe rivolto con parole di garbo e stima ammettendo che lasia una vera e propria stacanovista. E sui contenuti dei suoi programmi avrebbe affermato che anche lei avrebbe fatto qualche errore, sottolineando però come possa capitare a chiunque, compreso lui stesso Lavora come una pazza, ha una resistenza. Quando lavi i piatti, uno lo spacchi. È capitato anche a me, a chiunque, di fare brutte pagine. Fa gossip, a volte pettegolezzo fonte: bubinoblog.org...

