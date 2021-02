Unicredit, CdA convoca assemblea straordinaria il 15 aprile (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Unicredit ha deciso di convocare l’assemblea Ordinaria e straordinaria dei soci a Milano, in unica convocazione, il giorno 15 aprile 2021. Lo riferisce il gruppo bancario, con una nota, precisando che all’Ordine del Giorno vi saranno tra le altre cose l’approvazione del Bilancio 2020; la distribuzione di un dividendo da riserve di utili; l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti; la nomina degli amministratori e la determinazione del numero dei componenti del CdA, la determinazione del compenso degli amministratori e l’integrazione del Collegio Sindacale. Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha deciso dire l’Ordinaria edei soci a Milano, in unicazione, il giorno 152021. Lo riferisce il gruppo bancario, con una nota, precisando che all’Ordine del Giorno vi saranno tra le altre cose l’approvazione del Bilancio 2020; la distribuzione di un dividendo da riserve di utili; l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizzato alla remunerazione degli azionisti; la nomina degli amministratori e la determinazione del numero dei componenti del CdA, la determinazione del compenso degli amministratori e l’integrazione del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione di Unicredit ha deciso di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci a Milano, in unica ...e la determinazione del numero dei componenti del CdA, la ...

Agenda dell'11 febbraio 2021

... Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Sabaf - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive Tyson Foods - Risultati di periodo Unicredit - ...

I dati deludenti sull'inflazione degli Stati Uniti a gennaio non aiutano il biglietto verde. I prezzi del petrolio stornano in attesa della pubblicazione del report mensile dell'Opec. Oggi i cda sui c ...

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Unicredit ha deciso di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci a Milano, in unica convocazione, il giorno 15 aprile 2021.

