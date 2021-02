Un Governo imbottito di tecnici Ai politici solo ruoli secondari Draghi intenzionato a lasciare poco spazio ai partiti Tutti gli incarichi di peso a persone di sua fiducia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Incontrate anche le parti sociali, Mariocontinua a non parlare di poltrone e soprattutto di quelle bramate dalle forze politiche che si apprestano a sostenere il suo. Neisono sull’orlo di una crisi di nervi. Non hanno neppure potuto discutere di quella solita rosa di nomi a cui sono abituati quando avvengono le consultazioni per la formazione di un nuovo esecutivo. Il premier incaricato ha lasciato intendere che agirà in autonomia, privilegiandodi suae a quanto pare la stessa geografia dei Ministeri verrà ridisegnata. Le norme attuali prevedono un massimo di 14 ministri con portafoglio, a cui se ne possono aggiungere altri senza portafoglio, ma il totale, compresi i sottosegretari, non può superare le 65 unità. L’ex numero uno della Bce non appare minimamente ...