Striscia la Notizia fa infuriare la Rai: verso la causa a Mediaset per i servizi sulle sedi estere (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non solo una guerra a colpi di audience. Tra Rai e Mediaset, secondo quanto trapelato, starebbe per scattare anche una battaglia legale. La Rai, infatti, starebbe preparando una causa contro Mediaset per via dei servizi di Striscia la Notizia sui costi delle sede estere. La Rai contro Mediaset per i servizi di Striscia la Notizia A divulgare l'indiscrezione sulla possibile causa della Rai a Mediaset è stata l'agenzia di stampa Adnkronos, precisando che l'azione legale è stata sollecitata dagli stessi corrispondenti dall'estero d'intesa con il sindacato interno dei giornalisti, l'Usigrai. In particolare, gli uffici legali della Rai sarebbero al lavoro sulla rubrica ...

