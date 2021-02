Spiritfarer | tante novità nel post-lancio del titolo di Thunder Lotus

(Di giovedì 11 febbraio 2021)ha comunicato la roadmap dei prossimi contenuti previsti per Spitfarer, il "gioco gestionale sul tema della morte", come definito dagli stessi creatori. Si tratta di un originaledal design unico, disegnato a mano: nel ruolo di Stella, traghettatrice dei defunti, bisognerà costruire una barca per esplorare il mondo e prendirsi cura degli spiriti fino a condurli all'agognato oltrevita. Il giocatore potrà coltivare, estrarre materiali, pescare, raccogliere, cucinare e creare per riuscire ad attraversare i mari mistici. Il co-op è disponibile: il secondo giocatore utilizzerà il personaggio di Daffodil il gatto. Saranno tre gli update previsti per il gioco nel corso del 2021, e saranno tutti gratuiti su tutti i sistemi su cui il gioco è stato pubblicato: Xbox Game Pass, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC ...

Eurogamer_it : #Spiritfarer: tante novità nel post-lancio del titolo di #ThunderLotus -

Ultime Notizie dalla rete : Spiritfarer tante

SmartWorld

Com'è, invece, accompagnare le anime dei defunti in un gestionale sandbox che può di certo portare aconsiderazioni sul senso della vita? Di sicuro non come ci saremmo aspettati, ...... possiamo dare un'occhiata al capolavoro della Supergiant Games , Hades , così come aaltre produzioni importanti, da Streets of Rage 4 che ha ridato vita ad un genere decaduto,, ...Thunder Lotus ha comunicato la roadmap dei prossimi contenuti previsti per Spitfarer, il "gioco gestionale sul tema della morte", come definito dagli stessi creatori. Si tratta di un originale titolo ...