Serie A, Mihajlovic: “Inzaghi? Lo minacciavo con Couto” | VIDEO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa di Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento che sfiderà domani Serie A, Mihajlovic: “Inzaghi? Lo minacciavo con Couto” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa di Filippo, tecnico del Benevento che sfiderà domaniA,: “? LoconPianeta Milan.

PianetaMilan : #SerieA, #Mihajlovic: '#Inzaghi? Lo minacciavo con Couto' | VIDEO - calciodangolo_ : ??#BolognaBenevento, i convocati di #Mihajlovic: out #Svanberg e #Medel? - ItaSportPress : Mihajlovic rivela: 'Inzaghi un amico vero. Ma in campo l'ho minacciato...' - - sportface2016 : #BolognaBenevento Alla vigilia del match #Mihajlovic sprona #Barrow in conferenza - Mediagol : #Bologna-#Benevento, Mihajlovic: 'Sogno i tifosi allo stadio, tutto sul mio incontro con il Papa. Inzaghi? In campo… -