Perché non mi piace la parabola del Salvatore (Di giovedì 11 febbraio 2021) Su Mario Draghi solo peana. Ma non mi illudo: a occuparsi di diritti civili e welfare saranno gli stessi partiti che hanno fallito Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Su Mario Draghi solo peana. Ma non mi illudo: a occuparsi di diritti civili e welfare saranno gli stessi partiti che hanno fallito

GiovanniToti : Tutte le sante domeniche il super consulente del Ministero della Salute #Ricciardi invoca un nuovo lockdown totale.… - borghi_claudio : Il caro #Ricciardi deve spiegare perché qui non ci sono le stragi. Non si scherza con il lavoro delle persone. - AlbertoBagnai : Invece di dire scemenze bisognerebbe seguire chi sa le cose: - mdimagritt : @AMedaglini Degli impianti di risalita, delle attività e dei servizi collegati a tutta la filiera, quelli si vanno… - cozzmat : @Svero__ Eh già...perché la maggioranza non è più risicata...e togli l'appoggio, non cade nulla! -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Sci, la rabbia delle Regioni, Bonaccini: 'Metodo inaccettabile. Spero sia l'ultima volta'. Zaia: 'Ora si paghino i danni'

...riapertura degli impianti sciistici 'ora non si può parlare solo di ristori. In questo caso ci vorranno degli indennizzi'. Sono necessari dei risarcimenti, afferma il governatore del Veneto, 'perché ...

De Rossi al Crotone, ecco perché non è possibile

...qualcosa nel suo credo calcistico perché i 52 gol subiti e i 12 punti in classifica sono numeri impietosi. Nelle ultime ore era stato manifestato un forte interesse per De Rossi ma la strada non è ...

Alberto Paolini: «I miei 42 anni in un manicomio perché ero un bimbo silenzioso» Corriere della Sera ...riapertura degli impianti sciistici 'orasi può parlare solo di ristori. In questo caso ci vorranno degli indennizzi'. Sono necessari dei risarcimenti, afferma il governatore del Veneto, '......qualcosa nel suo credo calcisticoi 52 gol subiti e i 12 punti in classifica sono numeri impietosi. Nelle ultime ore era stato manifestato un forte interesse per De Rossi ma la stradaè ...