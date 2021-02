Neymar ‘stregato’ da Chiara Nasti | due di picche per il calciatore 

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –pazzo per? Il nuovo numero del settimanale Chi racconta che il calciatore brasiliano avrebbe totalmente perso la testa per la fashion blogger napoletana. La conferma? Ogni foto che la 23enne napoletana condivide sul suo profilo Instagram vede il like di O’Ney, che avrebbe anche provato a incontrare la bella: al momento però solo due di. Non è la prima volta chesi ritrova ad avere a che fare con il mondo del calcio, avendo avuto una relazione con Niklas Dorsch, giovane calciatore del KAA Gent, con cui è finita dopo qualche mese. Sarà il tempo a dire se accetterà la presunta corte diche, tuttavia, risulta fidanzato con la modella Natalia Barulích. L'articolo proviene da ...