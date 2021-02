Mondiali di sci: Lara Gut - Behrami vince il superg femminile, male le azzurre (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cortina d'Ampezzo (Belluno), 11 febbraio 2021 - Pronostico rispettato nella gara inaugurale , con tre giorni di ritardo sul cronoprogramma causa maltempo, dei Mondiali di sci alpino 2021. La svizzera ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cortina d'Ampezzo (Belluno), 11 febbraio 2021 - Pronostico rispettato nella gara inaugurale , con tre giorni di ritardo sul cronoprogramma causa maltempo, deidi sci alpino 2021. La svizzera ...

ilpost : Lara Gut-Behrami ha vinto la prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci di Cortina - zaiapresidente : ??? Cortina2021, si comincia! Oggi alle 18 la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di sci. - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - aderenzis1 : Sci, Mondiali Cortina: Gut-Behrami oro in superG donne, fuori dal podio Brignone e Bassino - paoloigna1 : Vincere in casa non è mai facile -