Lourdes | nel 1858 la Madonna apparve per la prima volta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ladiper laa Bernardette Subirous nel. Sono circa una settantina i miracoli giudicati inspiegabili dalla Chiesa L’11 febbraioladiper laa Bernardette Subirous nella grotta di Massabielle, tra i Pirenei francesi. Da allora, questo luogo è divenuto meta incessante di pellegrinaggi da ogni parte del mondo. Sono circa una settantina i miracoli di guarigione giudicati inspiegabili e riconosciuti dalla Chiesa. L’11 febbraio e il 16 lugliola giovane Bernadette Soubirous, contadina quattordicenne del luogo, riferì di aver assistito a diciotto apparizioni di una “bella signora” in ...

Ultimo aggiornamento 10 minuti fa B. Maria vergine diPapa Francesco,suo messaggio in occasione di questa giornata, ci chiede di fare attenzione a ... Affidiamo alla Beata Vergine Maria di, nella preghiera, queste nostre intenzioni, tutte le ...Nostra Signora del Rosario di San Nicolás. Il 25 settembre 1983, a San Nicolás de los Arroyos (San Nicola dei ruscelli), località argentina..La sottosezione Unitalsi di Vittorio Veneto celebra l’11 febbraio anche quest’anno e si prepara per la giornata del malato. Lo fa in un modo diverso rispetto agli anni precedenti, a causa delle ...