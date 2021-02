Lite Agnelli Conte | la Procura della FIGC apre un’inchiesta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Laha deciso di aprireper latradurante Juventus-Inter Il Giudice Sportivo ha deciso di non intervenire in merito allaa distanza tra Andreae Antonionel corso di Juventus-Inter di Coppa Italia. A muoversi è però lache, come riportato dall’Ansa, ha deciso di aprirerelativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri. Dallafanno inoltre sapere di aver convocato il quarto uomo Daniele Chiffi per una deposizione. Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Ripeto, spiace che a tutti sfugga il lato comico della lite (in sè normalissima, come ne accadono tante sui campi d… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun accenno alla lite Conte-Agnelli nel comunicato del Giudice Sportivo - forumJuventus : La Stampa: 'Altra lite Paratici-Oriali. Tutta la verità sul diverbio tra Agnelli e Conte allo Stadium. Dietro a pro… - zazoomblog : Lite Agnelli - Conte nessun provvedimento del giudice sportivo. Ora indaga la Procura - #Agnelli #Conte #nessun… - DilectisG : RT @calciomercatoit: ?? ULTIM'ORA: la #Procura della #FIGC apre un'inchiesta sulla lite #Conte-#Agnelli al termine di #JuveInter +++ https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite Agnelli

Tre gli insulti diSe da un lato la Juve ha potuto beneficiare delle immagini di Conte nel momento in cui rivolge il dito medio alla tribuna, dall'altro non può fare lo stesso l'Inter per ...Il giudice sportivo Alessandro Zampone non ha preso nessun provvedimento per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia tra Juventus e Inter sul litigio tra il presidente bianconero Andreae il tecnico nerazzurro Antonio Conte a fine partita. Stesso discorso per i dirigenti Fabio Paratici e Gabriele Oriali, rispettivamente Managing Director Football Area e team manager dei club. ...Juventus-Inter non è mai una gara banale: le storie tese tra le due società sono tante, fino ad arrivare alla lite Agnelli-Conte La storia tra Juventus e Inter è costellata da grandi partite e da pole ...Nessuna squalifica per Antonio Conte e nessun provvedimento neanche per Andrea Agnelli: è questa la decisione del Giudice Sportivo, che non si è espresso sulla lite clamorosa che ...