"L'Italia è tornata", dice Renzi al Financial Times (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Matteo Renzi si intesta il "miracolo" dell'arrivo di Mario Draghi a 'salvare' l'Italia: "L'unico modo nel mezzo della pandemia era chiamare il miglior giocatore, perché Mario è il miglior giocatore", ha affermato il leader di Iv, in un'intervista al Financial Times, sottolineando che "l'Italia è tornata, proprio come Joe Biden ha detto per gli Usa. Se guardate ai mercati finanziari, ai leader internazionali, la fiducia dei nostri cittadini, è un miracolo". Consapevole della scarsa popolarità di cui gode, Renzi ha ribadito di non aver aperto la crisi per conquistare più ministri o per interessi personali: "Un mese fa avevo la golden share nel governo, con Draghi no. Ho perso potere in questa operazione". "La possibilità di essere governati da Draghi era una ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Matteosi intesta il "miracolo" dell'arrivo di Mario Draghi a 'salvare' l': "L'unico modo nel mezzo della pandemia era chiamare il miglior giocatore, perché Mario è il miglior giocatore", ha affermato il leader di Iv, in un'intervista al, sottolineando che "l', proprio come Joe Biden ha detto per gli Usa. Se guardate ai mercati finanziari, ai leader internazionali, la fiducia dei nostri cittadini, è un miracolo". Consapevole della scarsa popolarità di cui gode,ha ribadito di non aver aperto la crisi per conquistare più ministri o per interessi personali: "Un mese fa avevo la golden share nel governo, con Draghi no. Ho perso potere in questa operazione". "La possibilità di essere governati da Draghi era una ...

HuffPostItalia : Renzi gongola pure sul Financial Times: 'L'Italia è tornata, il miracolo è merito mio' - Agenzia_Italia : 'L'Italia è tornata', dice Renzi al Financial Times - borghi_claudio : @PenelopeVr46 @GiuseppeCasta98 @ScalezJunior Quando tutto sarà finito e saremo liberi, nella futura Italia tornata… - globalistIT : - ItaliaViva : .@matteorenzi al Financial Times: 'L'Italia è tornata' -