La prima Scuola Internazionale per bambini profughi e svantaggiati

(di Giovanni Volpe, Nairobi Program Manager di Still I Rise) La Scuola Internazionale di Still I Rise a Nairobi è aperta. In un certo senso lo realizzo mentre scrivo questo post, dal sedile posteriore della vettura che mi porta a casa ogni sera. Fermo, come spesso accade nel pacato traffico di Nairobi, ho il lusso di riflettere sui passi da gigante che la nostra missione in Kenya ha compiuto. Ora che me ne capita l'occasione, non posso non guardare a ciò che abbiamo realizzato con un senso meraviglia e di fierezza. La nostra Scuola è stata aperta il quattro gennaio del 2021, dopo esattamente 11 mesi e 26 giorni dal mio arrivo in Kenya, e una pandemia. In questi mesi abbiamo creato l'entità legale di Still I Rise. Abbiamo trovato e ristrutturato un edificio in tempo record, rendendolo un diamante in uno dei luoghi più dimenticati ...

