La F1 approva il congelamento dei motori dal 2022

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La F1 hato nella riunione odierna ildeia partire dal; al momento tra i team sono ancora in corso delle discussioni per quanto riguarda la possibilità si sperimentare le gare sprint durante alcuni weekend. La notizia suldelle power unit era ormai quasi una certezza visto che chi inizialmente si era mostrato totalmente contrario aveva in seguito cambiato idea; secondo quanto riportato da motorsport.com, la F1 Commssion ha raggiunto l’unanimità su questa decisione, senza dunque voti contrari. F1 Commission: arriva il sì per ildeidalLa riunione tenuta dalla F1 Commssion ha già dato un esito che cambierà le carte in tavola della F1; ildei ...

La proposta per congelare lo sviluppo delle Power Unit dal 2022 è stata approvata all'unanimità in una riunione della Commissione di F1. La Formula 1 ha incontrato i 10 team, i costruttori di propulso ...Nel meeting che si è tenuto giovedì a Londra è stato raggiunto l'accordo che permette al fornitore unico di pneumatici di aumentare di cinque giorni i test per le gomme ribassate da 18 pollici.