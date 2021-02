Juventus, Agnelli ascoltato dai magistrati (Di giovedì 11 febbraio 2021) Settimana molto turbolenta per il numero uno della società torinese. Andrea Agnelli, in occasione di Juventus-Inter, è stato protagonista del botta e risposta con Antonio Conte. Ora la Juventus dovrà aspettare il referto arbitrale per capire se ci sarà o meno qualche sanzione da parte del giudice sportivo. LEGGI ANCHE: Juventus-Inter 0-0, ecco cosa rischiano Agnelli e Conte Antonio Conte non è l’unica preoccupazione per Andrea Agnelli. Nei giorni scorsi il presidente bianconero è stato ascoltato come persona informata sui fatti dai magistrati della Procura di Perugia che indagano sull’esame di italiano svolto da Luis Suarez nello scorso settembre. Juventus, Agnelli ascoltato in procura Fabio ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Settimana molto turbolenta per il numero uno della società torinese. Andrea, in occasione di-Inter, è stato protagonista del botta e risposta con Antonio Conte. Ora ladovrà aspettare il referto arbitrale per capire se ci sarà o meno qualche sanzione da parte del giudice sportivo. LEGGI ANCHE:-Inter 0-0, ecco cosa rischianoe Conte Antonio Conte non è l’unica preoccupazione per Andrea. Nei giorni scorsi il presidente bianconero è statocome persona informata sui fatti daidella Procura di Perugia che indagano sull’esame di italiano svolto da Luis Suarez nello scorso settembre.in procura Fabio ...

