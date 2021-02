Il voto sulla piattaforma Rousseau, ultimo miglio per Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - "Siamo tutti al buio...". Ancora ieri i partiti alle prese con la costruzione del governo Draghi si interrogavano così sulla composizione di un esecutivo del quale al momento è nota la connotazione, marcatamente europeista, un ministero che ha dominato la scena nelle ultime ore, quello per la Transizione ecologica, e un perimetro, piuttosto ampio, di massima. Altra storia, invece, è capire chi ne farà parte. E qui l'altro indizio sulle caratteristiche del governo che verrà ("tecnico-politico") arriva dalla formulazione del quesito sul quale oggi, alle 10 alle 18, si pronuncerà la base M5s. Eccolo, il fatidico voto sulla piattaforma Rousseau. L'ultimo miglio, a quanto pare, prima che l'ex presidente della Bce faccia sentire, in pubblico, la sua ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - "Siamo tutti al buio...". Ancora ieri i partiti alle prese con la costruzione del governosi interrogavano cosìcomposizione di un esecutivo del quale al momento è nota la connotazione, marcatamente europeista, un ministero che ha dominato la scena nelle ultime ore, quello per la Transizione ecologica, e un perimetro, piuttosto ampio, di massima. Altra storia, invece, è capire chi ne farà parte. E qui l'altro indizio sulle caratteristiche del governo che verrà ("tecnico-politico") arriva dalla formulazione del quesito sul quale oggi, alle 10 alle 18, si pronuncerà la base M5s. Eccolo, il fatidico. L', a quanto pare, prima che l'ex presidente della Bce faccia sentire, in pubblico, la sua ...

