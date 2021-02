I ‘grillini’ votano, tra Sì e No è guerra di ‘vaffa’ (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA –“No” a Draghi? Nessuno lo ha messo in conto, ma la paura è tanta. Il popolo dei ‘grillini’, dalle 10 alle 18 di oggi, è chiamato a votare Sì o No al governo Draghi. Nelle prime tre ore sono stati registrati ben 40mila voti. Ed è proprio questo dato che ha messo molti in allarme, soprattutto tra i big del Movimento che da ieri stanno sostenendo a gran voce le ragioni del Sì. Grazie alla vittoria ottenuta con il via libera al (nuovo?) ministero della Transizione ecologica, chiesto da Beppe Grillo, garante supremo, approvato da Draghi e fatto annunciare dalla presidente del Wwf. E nessuno si metta a ridere se il brand richiama il rischio di estinzione. Leggi su dire (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA –“No” a Draghi? Nessuno lo ha messo in conto, ma la paura è tanta. Il popolo dei ‘grillini’, dalle 10 alle 18 di oggi, è chiamato a votare Sì o No al governo Draghi. Nelle prime tre ore sono stati registrati ben 40mila voti. Ed è proprio questo dato che ha messo molti in allarme, soprattutto tra i big del Movimento che da ieri stanno sostenendo a gran voce le ragioni del Sì. Grazie alla vittoria ottenuta con il via libera al (nuovo?) ministero della Transizione ecologica, chiesto da Beppe Grillo, garante supremo, approvato da Draghi e fatto annunciare dalla presidente del Wwf. E nessuno si metta a ridere se il brand richiama il rischio di estinzione.

