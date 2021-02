‘Grande Fratello’, Ivana Icardi è incinta del compagno Hugo Sierra : l’annuncio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ivana Icardi, ex concorrente del Grande Fratello, e il suo Hugo Sierra sono in attesa del loro primo figlio: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivana Icardi Rivero (@ivannaIcardi) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 11 febbraio 2021), ex concorrente del Grande Fratello, e il suosono in attesa del loro primo figlio: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRivero (@ivanna) L'articolo proviene da Isa e Chia.

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - GrandeOrienteit : #Firenze dedica un monumento al suo “Sindaco del sorriso” che seppe entrare nel cuore dei fiorentini e nostro caro… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - giuIsz : RT @tommizorzi_: NON CI SARÀ MAI UN CONCORRENTE COME TOMMASO ZORZI AL GRANDE FRATELLO #TZLATESHOW #tzvip - oggiammareyee : Pensate essere il Grande Fratello e non essere vinto da Tommaso Zorzi #tzvip #tzlateshow -