Governo: Fico, 'no salti nel buio, per M5S ruolo cruciale in ambito alleanza Pd-Leu' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Non possiamo permetterci salti nel buio. Siamo in un contesto profondamente cambiato rispetto al momento in cui il Movimento ha mosso i suoi primi passi. E proprio il Movimento 5 Stelle, forza di maggioranza relativa in Parlamento, riveste un ruolo cruciale, nell'ambito dell'asse stabile e leale costruito nei mesi precedenti con Pd e Leu". Lo scrive Roberto Fico in una lettera aperta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Non possiamo permettercinel. Siamo in un contesto profondamente cambiato rispetto al momento in cui il Movimento ha mosso i suoi primi passi. E proprio il Movimento 5 Stelle, forza di maggioranza relativa in Parlamento, riveste un, nell'dell'asse stabile e leale costruito nei mesi precedenti con Pd e Leu". Lo scrive Robertoin una lettera aperta.

giuliainnocenzi : Se il ministero della #transizioneecologica non sarà anche della #transizionealimentare, con un governo che abbia i… - petergomezblog : Governo Draghi, su Rousseau il voto M5s. Pure Fico per il sì: “Impensabile tornare alle urne”. Toninelli contrario:… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Fico sta con Grillo: “Voterò sì su Rousseau. Momento delicato, è impensabile andare ora alle urne” - TV7Benevento : Governo: Fico, 'non potrà mai dirsi 'tecnico', serve progettualità Parlamento'... - Jovinow : #GovernoDraghi- voto #Rousseau, Fico:'Con il voto sulla piattaforma Rousseau il Movimento 5 stelle ha deciso di sos… -