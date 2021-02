Fognini-Caruso, spettacolare derby italiano agli Australian Open. Ma finisce con la lite: “Hai avuto c…”. “Tu puoi fare quello che vuoi” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Spettacolo in campo, troppa tensione dopo. Il derby italiano in programma al secondo turno degli Australian Open regala quasi quattro ore di battaglia e grande tennis: alla fine la spunta il favorito Fabio Fognini, che sconfigge Salvatore Caruso al tie-break del quinto set: 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6(14-12). Una partita tiratissima fino all’ultimo punto che al momento della stretta di mano è sfociata però in una brutta lite. È Caruso il primo a dire qualcosa, una volta che i due si incontrano vicino alla rete. Poi la discussione continua: “Hai avuto culo, avresti dovuto scusarti, non ti ho mai mancato di rispetto”, sembra rispondere Fognini. “Ma cosa stai dicendo”, replica il siciliano più volte. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Spettacolo in campo, troppa tensione dopo. Ilin programma al secondo turno degliregala quasi quattro ore di batta e grande tennis: alla fine la spunta il favorito Fabio, che sconfigge Salvatoreal tie-break del quinto set: 4-6 6-2 2-6 6-3 7-6(14-12). Una partita tiratissima fino all’ultimo punto che al momento della stretta di mano è sfociata però in una brutta. Èil primo a dire qualcosa, una volta che i due si incontrano vicino alla rete. Poi la discussione continua: “Haiculo, avresti dovuto scusarti, non ti ho mai mancato di rispetto”, sembra rispondere. “Ma cosa stai dicendo”, replica il siciliano più volte. Poi ...

