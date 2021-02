F1, paura per Fernando Alonso: investito in bicicletta, in ospedale per controlli (Di giovedì 11 febbraio 2021) C’è apprensione nel mondo della Formula 1 per l’incidente del quale è stato protagonista Fernando Alonso nel tardo pomeriggio. L’asturiano stava facendo un giro in bicicletta ed è stato investito da un’auto in Svizzera: per lui sicuramente delle contusioni, si cercherà di capire se ha riportato fratture. Soccorso immediatamente, per lui si è profilato il ricovero forzato in ospedale per stabilire quali siano le sue condizioni. Lo riporta l’Ansa. Il pilota sarebbe dovuto essere al via del Mondiale 2021 alla guida della Renault. Inizio della stagione a rischio? SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) C’è apprensione nel mondo della Formula 1 per l’incidente del quale è stato protagonistanel tardo pomeriggio. L’asturiano stava facendo un giro ined è statoda un’auto in Svizzera: per lui sicuramente delle contusioni, si cercherà di capire se ha riportato fratture. Soccorso immediatamente, per lui si è profilato il ricovero forzato inper stabilire quali siano le sue condizioni. Lo riporta l’Ansa. Il pilota sarebbe dovuto essere al via del Mondiale 2021 alla guida della Renault. Inizio della stagione a rischio? SportFace.

