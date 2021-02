Ecuador: Yaku Pérez e l’altra sinistra possibile (Di venerdì 12 febbraio 2021) In uno scenario latinoamericano sempre più polarizzato e – con l’eccezione del Cile – arido di proposte politiche innovative, le elezioni in Ecuador aprono un’interessante scatola di sorprese. Proprio mentre alcuni sondaggi davano Andrés Arauz, il candidato dell’ex presidente Rafael Correa, come vincitore al primo turno, o presumevano che in caso di ballottaggio la seconda forza sarebbe stata la destra oligarchica rappresentata da Guillermo Lasso, torna ad irrompere con forza il poderoso movimento indigeno Ecuadoriano, con la figura di Yaku … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 febbraio 2021) In uno scenario latinoamericano sempre più polarizzato e – con l’eccezione del Cile – arido di proposte politiche innovative, le elezioni inaprono un’interessante scatola di sorprese. Proprio mentre alcuni sondaggi davano Andrés Arauz, il candidato dell’ex presidente Rafael Correa, come vincitore al primo turno, o presumevano che in caso di ballottaggio la seconda forza sarebbe stata la destra oligarchica rappresentata da Guillermo Lasso, torna ad irrompere con forza il poderoso movimento indigenoiano, con la figura di… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

gianpaelle : RT @lamericalatina1: #Traduzioni | Mentre in #Ecuador c'é aria di brogli a favore di Lasso contro Yaku Pérez e iniziano le proteste, pubbli… - DottoressaAtl : RT @lamericalatina1: #Traduzioni | Mentre in #Ecuador c'é aria di brogli a favore di Lasso contro Yaku Pérez e iniziano le proteste, pubbli… - catmorbiato : RT @lamericalatina1: #Traduzioni | Mentre in #Ecuador c'é aria di brogli a favore di Lasso contro Yaku Pérez e iniziano le proteste, pubbli… - lamericalatina1 : #Traduzioni | Mentre in #Ecuador c'é aria di brogli a favore di Lasso contro Yaku Pérez e iniziano le proteste, pub… - loremongardini : E arriva l’apertura al dialogo con la destra di Lasso da parte di Yaku... #Ecuador -

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador Yaku Ecuador, tra correismo e anticorreismo soffia forte il vento di ottobre

... non è solo per ipotetiche alleanze, ma anche allo stesso Yaku Perez ribadendo l'assoluta ... è nazionale e internazionale, è un colpo per il capitale che pretende investire nelle miniere in Ecuador, ...

Presidenziali Ecuador: Andrés Arauz al ballottaggio

Parole chiave: andrés arauz , presideziali , ecuador , yaku pérez , guillermo lasso Articoli correlati Latina Il 7 febbraio si terrà il 1° turno delle presidenziali L'Ecuador progressista scommette ...

Ecuador, che cosa è successo alle elezioni presidenziali Startmag Web magazine Ecuador: presidenziali, Lasso sorpassa Yaku Perez nella corsa al ballottaggio

Il candidato conservatore alla presidenza dell'Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, ha superato di qualche centinaio di voti il candidato ...

Presidenziali Ecuador: Andrés Arauz al ballottaggio

Sono due le certezze che scaturiscono dal primo turno delle presidenziali di domenica scorsa in Ecuador: la prima è il buon risultato ... (Movimiento Político Creando Oportunidades, destra) o Yaku ...

... non è solo per ipotetiche alleanze, ma anche allo stessoPerez ribadendo l'assoluta ... è nazionale e internazionale, è un colpo per il capitale che pretende investire nelle miniere in, ...Parole chiave: andrés arauz , presideziali ,pérez , guillermo lasso Articoli correlati Latina Il 7 febbraio si terrà il 1° turno delle presidenziali L'progressista scommette ...Il candidato conservatore alla presidenza dell'Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, ha superato di qualche centinaio di voti il candidato ...Sono due le certezze che scaturiscono dal primo turno delle presidenziali di domenica scorsa in Ecuador: la prima è il buon risultato ... (Movimiento Político Creando Oportunidades, destra) o Yaku ...