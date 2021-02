Draghi lavora (in silenzio) a squadra. Premier incaricato verso il Quirinale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una giornata di lavoro, prima di salire al Quirinale per sciogliere la riserva, cosa che dovrebbe avvenire domani. Terminate le consultazioni, il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi lavora alla squadra dei ministri, senza avere altri contatti con i partiti. Una cosa che mette in una certa tensione i vertici delle forze politiche (quasi tutte) che sosterranno il governo. Nel giorno del via libera su Rousseau all'appoggio del M5s al suo esecutivo, il professore ha lavorato tra la sua abitazione e l'ufficio in Banca d'Italia, arrivando alla Camera nel pomeriggio e solo per pochi minuti. Al Colle potrebbe salire domani mattina, con la lista dei ministri, e giurare già nel pomeriggio. Se invece dovesse andare da Sergio Mattarella nel pomeriggio, il giuramento potrebbe slittare ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una giornata di lavoro, prima di salire alper sciogliere la riserva, cosa che dovrebbe avvenire domani. Terminate le consultazioni, il presidente del ConsiglioMarioalladei ministri, senza avere altri contatti con i partiti. Una cosa che mette in una certa tensione i vertici delle forze politiche (quasi tutte) che sosterranno il governo. Nel giorno del via libera su Rousseau all'appoggio del M5s al suo esecutivo, il professore hato tra la sua abitazione e l'ufficio in Banca d'Italia, arrivando alla Camera nel pomeriggio e solo per pochi minuti. Al Colle potrebbe salire domani mattina, con la lista dei ministri, e giurare già nel pomeriggio. Se invece dovesse andare da Sergio Mattarella nel pomeriggio, il giuramento potrebbe slittare ...

borghi_claudio : Ho il sospetto che quello che pensavo io fosse vero e che stiano partendo gli anticorpi. Chi ha evocato Draghi potr… - AleilPro : @giodiamanti I media lo inseguono perché Draghi porta avanti gli interessi di chi quei media li finanzia, li dirige… - Anguill_S_Italy : ... Intanto il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi lavora a programma e squadra. Tra le priorità piano… - epi_krieger : Il fatto che #Draghi non si faccia vedere e non sia sui social a me non preoccupa affatto. Significa che, a differe… - AngelaAngelmi : @mpiacenonaver1 Non dimentichiamoci che I.V lavora con Draghi non con gli imbecilli -