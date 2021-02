Dazn | «Soddisfatti | il nostro è un progetto di crescita»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) C’è «soddisfazione» per il riscontro presso i club e un «di» per la Lega di serie A. In attesa della scelta definitiva per l’assegnazione dei diritti tv, la piattaforma di sport in streamingresta in forte vantaggio. Stando a quanto riportato dall’ANSA, fonti vicine al gruppo riferiscono di «esseredelle conversazioni L'articolo

Certo,trasmette solo in streaming ed è necessaria una connessione robusta per sostenere l'... I club, dal canto loro, sono comunquedalle due offerte che non segnano arretramenti ...Alla fine le due formazioni si spartiscono la posta in palio, sicuramente saranno più...potranno quindi seguire la partita pur non avendo sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. ...Dazn è in netto vantaggio su Sky per l'assegnazione dei diritti tv del triennio 2021-24 della Serie A: i club chiedono rassicurazioni, Tim può aiutare ...La Lega Calcio a quanto pare intende prendere tempo sull'assegnazione dei diritti tv della Serie A DAZN e chiede garanzie.