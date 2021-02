Dall’Olanda | Schone ha trovato l’accordo con l’Heerenveen

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lasse Schöne haun nuovo club. Il centrocampista, oggi 34enne, giocherà per l’SC Heerenveen per il resto della stagione. Lo riporta una fonte olandese autorevole alle 19.58. Il giocatore si è allenato con l’Ajax dopo la risoluzione del contratto con il Genoa. Era nel mirino del Cagliari ma poi dopo alcuni sondaggi il presidente Giulini ha preferito non fare altri sacrifici dopo i tanti innesti di gennaio e di lasciare la sua squadra così com’è. Schöne tornerà nel club dove ha giocato da giovane tra il 2002 e il 2006, al Genoa non haspazio sufficiente e questo ritorno in Olanda ha l’obiettivo di rientrare nel giro della nazionale danese in vista del prossimo Europeo. Foto: Instagram personale Schöne L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.