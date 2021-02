Dal Belgio un segnale per gli uiguri. Ma ora tocca all’Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mossa coraggiosa questa mattina nel parlamento belga dove due deputati hanno depositato una proposta di risoluzione che, se adottato, impegnerà il governo a riconoscere formalmente l’esistenza di un genocidio in corso per mano del regime cinese nella regione dello Xinjiang. Il proponente Samuel Cogolati, co-presidente dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac) ha sostenuto che “i milioni di internati nei campi di prigionia, le sterilizzazioni di massa coercitive e il trasferimento dei bambini negli orfanotrofi statali rievocano i capitoli più oscuri del XX secolo. Solo riconoscendo queste atrocità per quello che sono, vale a dire un genocidio, possiamo iniziare a offrire speranza di giustizia per gli uiguri e le altre vittime della persecuzione dello Stato cinese nello Xinjiang”. Il Belgio diventerebbe il primo Paese dell’Unione europea a ... Leggi su formiche (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mossa coraggiosa questa mattina nel parlamento belga dove due deputati hanno depositato una proposta di risoluzione che, se adottato, impegnerà il governo a riconoscere formalmente l’esistenza di un genocidio in corso per mano del regime cinese nella regione dello Xinjiang. Il proponente Samuel Cogolati, co-presidente dell’Alleanza interparlamentare sulla Cina (Ipac) ha sostenuto che “i milioni di internati nei campi di prigionia, le sterilizzazioni di massa coercitive e il trasferimento dei bambini negli orfanotrofi statali rievocano i capitoli più oscuri del XX secolo. Solo riconoscendo queste atrocità per quello che sono, vale a dire un genocidio, possiamo iniziare a offrire speranza di giustizia per glie le altre vittime della persecuzione dello Stato cinese nello Xinjiang”. Ildiventerebbe il primo Paese dell’Unione europea a ...

RobTallei : Il 13 febbraio in Belgio riapriranno i parrucchieri. Sono chiusi dal 2 novembre. - formichenews : Dal Belgio un segnale per gli uiguri. Ma ora tocca all’Italia Con Germania e Francia impegnate in difesa dell’acco… - MIPiemonte : ?? Corso Belgio(TO) ?? Lavori in corso dal 14/02/21 fra corso Regina Margherita e corso Tortona in direzione Sassi - lavocedifilo : una ragazza super carina dal Belgio mi ha augurato una buona giornata su omegle sono soft - Naples___ : @dariodigennaro Secondo lei questo tracollo pazzesco ed inaspettato del Napoli può essere stato innescato dal manca… -