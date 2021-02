Covid nel mondo: preoccupano le varianti. In Usa e Europa diminuiscono positivi e decessi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sulla carenza dei vaccini è arrivato il mea culpa di Ursula Von der Layen. L'obiettivo resta la vaccinazione del 70% degli europei entro la fine dell'estate Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sulla carenza dei vaccini è arrivato il mea culpa di Ursula Von der Layen. L'obiettivo resta la vaccinazione del 70% degli europei entro la fine dell'estate

enpaonlus : Covid, anziana 80enne intubata nel reparto “bolla” può rivedere il suo adorato cane Whiskey - Agenzia_Ansa : #Covid, nel #RegnoUnito stretta sui viaggi. Multe ma anche carcere. Tamponi obbligatori e fino a 10 anni di prigion… - il_pucciarelli : Per votare sì clicca qui. Per votare no, chiama il numero verde 800 123 453 (causa covid potrebbero esserci attese… - maANDmo : @OmnibusLa7 @gaiatortora ok al Ministero di transizione ecologica (nel governo dei #5stelle negli ultimi due anni d… - onnivori : RT @milano_xr: La contrapposizione tra economia e ambiente esemplificata dalla sospensione di area b-c per 'aiutare' la ripresa post-covid… -