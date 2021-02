Covid | la Merkel avvisa la Germania | in arrivo terza ondata con le varianti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) . La copertura con i vaccini non è ancora sufficiente per alleggerire le restrizioni La cancelliera Angelaha lanciato l’allarme relativo alladi. In una discussione in parlamento, la prima cittadina tedesca ha sottolineato come l’delleinglese, L'articolo proviene da Inews.it.

petergomezblog : Merkel: “C’erano i segnali, non abbiamo agito abbastanza presto. Ora le varianti del Covid minacciano i successi ra… - grazia_palamini : RT @GeMa7799: Angela Merkel, grave allarme sul coronavirus: 'Varianti, possibili effetti catastrofici sui sistemi sanitari'...CHE COINCIDEN… - GeMa7799 : Angela Merkel, grave allarme sul coronavirus: 'Varianti, possibili effetti catastrofici sui sistemi sanitari'...CHE… - Etya73 : Le varianti covid terrorizzano l’Europa, Merkel: “Rischiamo la catastrofe negli ospedali” - gyomax8 : Criticano #Conte quando, primo fra tutti in #Europa, ha fatto fronte ad un #COVID19 del tutto sconosciuto, mentre o… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Merkel

È sbagliato, secondo, fossilizzarsi 'su date precise' per quel che riguarda la fine del ...over 80 in 50 punti somministrazione 'Sono partite le somministrazioni del vaccino antiagli over ...Il lockdown per limitare la diffusione delin Germania 'non sarà mantenuto un giorno in più del necessario'. Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angelaintervenendo al Bundestag, la Camera bassa del Parlamento, all'indomani ..."Le varianti del Covid-19 possono avere effetti catastrofici sui sistemi sanitari". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel all'indomani della decisione di prolungare il lockdown in Germania, ...Berlino, 11 feb 12:18 - (Agenzia Nova) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha nuovamente difeso la strategia dell'Ue per l'approvvigionamento dei vaccini contro il coronavirus, criticata per le ...