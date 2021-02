Covid, in Liguria 8 morti e 319 nuovi positivi (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Coronavirus , 319 nuovi positivi al Covid in Liguria su 6494 tampon i (3888 molecolari e 2606 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 4,91%, ieri era del 5,09%. ... Leggi su lanazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Coronavirus , 319alinsu 6494 tampon i (3888 molecolari e 2606 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi eè del 4,91%, ieri era del 5,09%. ...

ansa_liguria : Covid: in Liguria 8 morti, 319 nuovi casi - sidecults : non la regione di merda liguria in cui sono nata che nel modulo del covid come soggetti con comportamento a rischio… - PadulaVincenzo : RT @raffaellapaita: Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti con… - Paola30502511 : @redazioneiene - deMerteuil1 : RT @raffaellapaita: Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti con… -