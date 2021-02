Coronavirus, le idee per la mobilità sicura: in Ungheria certificato agli immuni. Accordo Grecia-Israele per fare viaggiare in libertà i vaccinati (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dalla Grecia alla Danimarca sono tanti i Paesi che, in vista dell’estate 2021 e per la ripresa del settore turistico, pensano a formule per garantire la mobilità sicura dei propri cittadini in patria e all’estero. Ipotesi che in molti casi si traducono nella formula del “passaporto sanitario” o di un certificato da mostrare via app o in forma digitale, ma che sollevano dubbi sull’utilizzo di dati sensibili e sulla possibilità, come oggi ritiene il Regno Unito, che si tratti di provvedimenti discriminatori. Ma c’è chi si sta già muovendo concretamente in questa direzione. Se Israele ha deciso che tra 15 giorni renderà possibile l’accesso ai luoghi del tempo libero per chi dimostrerà di essere immune al Covid – dunque vaccinato o guarito -, anche l’Ungheria ha stabilito che emetterà un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dallaalla Danimarca sono tanti i Paesi che, in vista dell’estate 2021 e per la ripresa del settore turistico, pensano a formule per garantire ladei propri cittadini in patria e all’estero. Ipotesi che in molti casi si traducono nella formula del “passaporto sanitario” o di unda mostrare via app o in forma digitale, ma che sollevano dubbi sull’utilizzo di dati sensibili e sulla possibilità, come oggi ritiene il Regno Unito, che si tratti di provvedimenti discriminatori. Ma c’è chi si sta già muovendo concretamente in questa direzione. Seha deciso che tra 15 giorni renderà possibile l’accesso ai luoghi del tempo libero per chi dimostrerà di essere immune al Covid – dunque vaccinato o guarito -, anche l’ha stabilito che emetterà un ...

