Joeha tenuto la sua prima telefonata da presidente con Xi, insistendo con il leader cinese sul commercio e sulle numerose preoccupazioni per il rispetto dei diritti umani. I due leader ...Il presidente Usa Joeha parlato al telefono con il presidente cinese Xi, per la prima volta da quando è in carica. Un colloquio introduttivo, che ha toccato una serie di questioni ...Biden-Xi Jinping: primo colloquio telefonico tra il presidente americano e il presidente cinese. Biden ha espresso a Xi le sue profonde preoccupazioni per le pratiche economiche ingiuste e coercitive ...'Gli Stati Uniti dovrebbero rispettare gli interessi fondamentali della Cina e affrontare tali questioni con prudenza', ha aggiunto il quotidiano diretta espressione del Partito Comunista cinese (Tele ...