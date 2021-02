Benno Neumair: il ricovero in psichiatria e l’aggressione all’ex fidanzata, emergono dettagli spaventosi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mancano poche ore alla decisione del Tribunale: oggi Benno Neumair scoprirà se i giudici del riesame ritengono cauto permettere una sua scarcerazione, come richiesto dai suoi legali, o se è più prudente lesciare che resti in carcere. Intanto, non smette di delinearsi il quadro generale riguardante la psicologia di Benno, principale mistero di questa indagine: tassello dopo tassello, gli inquirenti stanno ora capendo come questo insegnante 30enne all’apparenza quieto (non uno sprazzo d’ira, né un sentimento fuori controllo per tutto il tempo successivo alla scomparsa dei genitori) possa essere forse arrivato al punto di progettare il duplice omicidio dei suoi genitori. Benno Neumair: un carattere aggressivo e fuori controllo? Che ci potessero essere dei precedenti episodi di aggressività, era ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mancano poche ore alla decisione del Tribunale: oggiscoprirà se i giudici del riesame ritengono cauto permettere una sua scarcerazione, come richiesto dai suoi legali, o se è più prudente lesciare che resti in carcere. Intanto, non smette di delinearsi il quadro generale riguardante la psicologia di, principale mistero di questa indagine: tassello dopo tassello, gli inquirenti stanno ora capendo come questo insegnante 30enne all’apparenza quieto (non uno sprazzo d’ira, né un sentimento fuori controllo per tutto il tempo successivo alla scomparsa dei genitori) possa essere forse arrivato al punto di progettare il duplice omicidio dei suoi genitori.: un carattere aggressivo e fuori controllo? Che ci potessero essere dei precedenti episodi di aggressività, era ...

infoitinterno : Delitto di Bolzano: resta in carcere Benno Neumair, figlio dei coniugi scomparsi - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Benno Neumair resta in carcere: Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta dei suoi legali. Riprese le ricerche… - GHERARDIMAURO1 : Coppia scomparsa a Bolzano, si cerca ancora il corpo di Peter Neumair: il figlio Benno resta in carcere… - mirnoja : RT @ilmessaggeroit: Coppia scomparsa a #bolzano, si cerca ancora il corpo di #peter neumair: il figlio Benno resta in carcere - ilmessaggeroit : Coppia scomparsa a #bolzano, si cerca ancora il corpo di #peter neumair: il figlio Benno resta in carcere -