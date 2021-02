Asia Argento e le rivelazioni terremoto, ospite a Domenica In con il padre Dario (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mara Venier tiene compagnia agli italiani anche nel giorno di San Valentino. La conduttrice di Rai 1 andrà in onda con Domenica In il 14 febbraio. Tra gli ospiti Dario Argento e la figlia Asia, da poco reduce da numerose confessioni sulla madre e sulle violenze subite durante l’infanzia. I due hanno scelto la Venier per la loro intervista senza filtri. Con loro sarà ospite anche Alberto Urso, cantante del programma Amici di Maria De Filippi. Spazio poi dedicato interamente al Festival di Sanremo che andrà in onda a marzo e vedrà il ritorno della coppia Amadeus-Fiorello. Le sorprese però non finiscono qui. Nel salotto di Domenica In ci sarà anche l’imitatore Vincenzo De Lucia. A tenere incollato alle poltrone il pubblico sarà comunque Asia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mara Venier tiene compagnia agli italiani anche nel giorno di San Valentino. La conduttrice di Rai 1 andrà in onda conIn il 14 febbraio. Tra gli ospitie la figlia, da poco reduce da numerose confessioni sulla madre e sulle violenze subite durante l’infanzia. I due hanno scelto la Venier per la loro intervista senza filtri. Con loro saràanche Alberto Urso, cantante del programma Amici di Maria De Filippi. Spazio poi dedicato interamente al Festival di Sanremo che andrà in onda a marzo e vedrà il ritorno della coppia Amadeus-Fiorello. Le sorprese però non finiscono qui. Nel salotto diIn ci sarà anche l’imitatore Vincenzo De Lucia. A tenere incollato alle poltrone il pubblico sarà comunque...

Colombo9luglio : @lilly0971 lui l'ha messo ovunque e pure lei non scherza.... - INSTABILOBOSS : Mi e' arrivata una segnalazione per via del tweet misogino sul supermercato. Devo presentarmi dal maniscasco di Asi… - graziano88 : @TristeMietitore Wow che doppiaggio, anche se quello dell'OAV di Black Lagoon rimane imbattuto, ascoltato quello tu… - giustiziereX : @Carlosixtyfive @stanzaselvaggia unpò come Asia Argento insomma, che denuncia stupri o presunti tali dopo decenni e… - LadyNews_ : #FabrizioCorona e #AsiaArgento tornano a fare faville sui social: e il finto matrimonio con #LiaDelGrosso? -