Allarme piscine di Bologna | non reggeranno altri sei mesi chiuse

(Di giovedì 11 febbraio 2021) BOLOGNA – Un milione e mezzo per gettare una scialuppa a chi gestisce le piscine comunali, chiuse ormai da mesi a causa del Covid e coi ristori nazionali che arrivano a singhiozzo. La Regione Emilia-Romagna vara i ristori in favore degli impianti natatori: i destinatari dovrebbero essere 130 in tutta l’Emilia-Romagna, ma il “vero ristoro è la riapertura, perché chi sta chiuso altri sei mesi è probabile che non riapra più”, scandisce il capo della segreteria politica di Stefano Bonaccini Giammaria Manghi, presentando il pacchetto oggi in commissione. Entro il 20 marzo dovranno essere inoltrate le domande da parte dei Comuni, entro il 20 aprile ci sarà il via libera ai fondi da parte della Regione.

