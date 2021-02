Accuse di riciclaggio, arriva l’archiviazione per il consulente di Mr Bee (Di giovedì 11 febbraio 2021) arriva l’archiviazione, a distanza di cinque anni dalla richiesta di arresto, per il 53enne fiscalista Andrea Baroni anche tra i consulenti di Mr Bee Taechaubol, misterioso uomo d’affari thailandese balzato agli onori della cronaca qualche anno fa, poiché al centro della pretesa trattativa – poi sfumata – per l’acquisto del Milan all’epoca di proprietà di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021), a distanza di cinque anni dalla richiesta di arresto, per il 53enne fiscalista Andrea Baroni anche tra i consulenti di Mr Bee Taechaubol, misterioso uomo d’affari thailandese balzato agli onori della cronaca qualche anno fa, poiché al centro della pretesa trattativa – poi sfumata – per l’acquisto del Milan all’epoca di proprietà di L'articolo

NandoPiscopo1 : RT @CalcioFinanza: Accuse di riciclaggio, arriva l’archiviazione per il consulente di Mr Bee - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Accuse di riciclaggio, arriva l’archiviazione per il consulente di Mr Bee - amino822 : RT @CalcioFinanza: Accuse di riciclaggio, arriva l’archiviazione per il consulente di Mr Bee - sportli26181512 : #Governance #Notizie Accuse di riciclaggio, arriva l’archiviazione per il consulente di Mr Bee: Arriva l’archiviazi… - enricoI00 : RT @CalcioFinanza: Accuse di riciclaggio, arriva l’archiviazione per il consulente di Mr Bee -