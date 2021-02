Valentina Carnelutti | chi è Francesca de “L’Amore Strappato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è uno dei volti della nuova fiction “” che debutta stasera su Canale 5 e nella quale interpreterà. La storia racconta di un drammatico errore giudiziario che strappa una bambina di sette anni alla sua famiglia. E’ una miniserie in 3 puntate diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi , ispirata ad una storia vera che nel 1995 ha coinvolta la piccola Angela Lucanto e i suoi genitori Figlia d’arte, il padre era Francesco,regista che la dirige nel suo esordio sui palchi teatrali nel 1989 con Mal De Viver . E’ anche autrice e scrittrice delle pieces Tutta la mia confusione, As it is, Non ho altro da aggiungere. È autrice della sceneggiatura di Sfiorarsi (regia di Angelo Orlando, 2005). Per il cinema ha diretto e prodotto il ...