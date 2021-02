Terra dei Fuochi, report della Procura Napoli Nord: C’è un nesso causale tra tumori e rifiuti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è un nesso causale tra l’insorgenza di tumori nell’area della cosiddetta Terra dei Fuochi e la presenza di siti abusivi di rifiuti. Lo dice il rapporto conclusivo dei lavori dell’accordo che la Procura di Napoli Nord – l’ufficio giudiziario ha sede ad Aversa (Caserta) – stipulò nel giugno 2016 con l’Istituto Superiore di Sanità. C’e’ una relazione causale, o anche di concausa, tra la presenza di siti di rifiuti incontrollati sul territorio dei comuni delle province di Napoli e Caserta ricompresi nella cosiddetta Terra dei Fuochi e l’insorgenza di alcune patologie, come il tumore alla mammella, l’asma, le varie forme di leucemie, le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è untra l’insorgenza dinell’areacosiddettadeie la presenza di siti abusivi di. Lo dice il rapporto conclusivo dei lavori dell’accordo che ladi– l’ufficio giudiziario ha sede ad Aversa (Caserta) – stipulò nel giugno 2016 con l’Istituto Superiore di Sanità. C’e’ una relazione, o anche di concausa, tra la presenza di siti diincontrollati sul territorio dei comuni delle province die Caserta ricompresi nella cosiddettadeie l’insorgenza di alcune patologie, come il tumore alla mammella, l’asma, le varie forme di leucemie, le ...

