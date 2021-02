Scossa di terremoto oggi a L’Aquila | tremori e boati in città

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Unadisi è verificata nel primo pomeriggio di, mercoledì 10 febbraio 2021, in Abruzzo con epicentro a poca distanza dal capoluogo. Si è trattato di un evento sismico di magnitudo non elevata, ma che ha tuttavia destato preoccupazione nella popolazione. Diversisono stati avvertiti nel capoluogo abruzzese e nei suoi dintorni, come riferiscono fonti locali.magnitudo 2.5:inLadisi è verificata alle 12:40, con epicentro ad un solo chilometro di distanza dal centro cittadino de, nella zona ovest della capoluogo ...

L'Aquila, magnitudo 2.5 La magnitudo dellaè 2,5 ed è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Non si segnalano al momento danni a cose. In aggiornamentodiavvertita a L'Aquila. Unadisi è avvertita a L'Aquila alle 12.40. L'epicentro è risultato a 1 chilometro dal capoluogo, 2,5 la magniduto. Laè stata ...Tremori e boati in città a L'Aquila, in Abruzzo, dopo una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nel primo pomeriggio del 10 febbraio 2021.Terremoto oggi L'Aquila M 2.5, Ingv ultime notizie: un sisma si è verificato poco dopo le 12:30 in quel dell'Abruzzo. Ecco tutti i dettagli ...