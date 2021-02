Sarà il limite di età a bloccare l’uso improprio dei social network? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Questo commento arriva in risposta allo scritto di Guido Scorza, relatore del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali sul blocco di TikTok, che ha spiegato le ragioni di un’iniziativa e si inserisce in un dibattito aperto tra esperti sulle politiche da adottare per rendere internet un luogo sicuro per i più piccoli. Un recente fatto di cronaca ha dato impulso al provvedimento dello scorso 22 gennaio con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, nei confronti del social network TikTok, la misura “emergenziale” della limitazione provvisoria del trattamento. La limitazione del trattamento è prevista per i dati personali di tutti gli utenti del social network che si trovino sul ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Questo commento arriva in risposta allo scritto di Guido Scorza, relatore del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali sul blocco di TikTok, che ha spiegato le ragioni di un’iniziativa e si inserisce in un dibattito aperto tra esperti sulle politiche da adottare per rendere internet un luogo sicuro per i più piccoli. Un recente fatto di cronaca ha dato impulso al provvedimento dello scorso 22 gennaio con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, nei confronti delTikTok, la misura “emergenziale” della limitazione provvisoria del trattamento. La limitazione del trattamento è prevista per i dati personali di tutti gli utenti delche si trovino sul ...

MaxGonann : @pfmajorino Sarà che c'è un limite alle repliche delle sciocchezze che dice il Capitone. I rtw rischiano di dargli… - Adenuricfla : RT @Super3mp: Sincero, a me un po' spiace vedere Antonio Conte ridotto così. Che gli sarà passato per la testa quel giorno nel scegliere q… - corrmezzogiorno : #Napoli Scuole, a sindaci e prefetti la decisione sulle chiusure Parte la vaccinazio... - tarcisioluciani : RT @Super3mp: Sincero, a me un po' spiace vedere Antonio Conte ridotto così. Che gli sarà passato per la testa quel giorno nel scegliere q… - 1987_Lorenza : RT @Super3mp: Sincero, a me un po' spiace vedere Antonio Conte ridotto così. Che gli sarà passato per la testa quel giorno nel scegliere q… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà limite V Day: No governo Draghi. Una serata con i dissidenti 5 stelle

Dopo l'introduzione all'evento, che ha registrato il "tutto esaurito" con 1000 pesone (limite di ... indica alcune linee guida che avrà la politica economica di Mario Draghi: spiegando che sarà ...

Seconda misura

... sarà possibile ottenerne uno nuovo pari alla differenza tra ? 30.000,00 e il precedente mutuo, sempre nel limite del 25% dei ricavi del bilancio o rendiconto 2019; ? DURATA: massima di 10 anni, dei ...

Scuola: da oggi altre 3 regioni in presenza alle superiori. Anche la Lombardia riapre Il Sole 24 ORE Dopo l'introduzione all'evento, che ha registrato il "tutto esaurito" con 1000 pesone (di ... indica alcune linee guida che avrà la politica economica di Mario Draghi: spiegando che......possibile ottenerne uno nuovo pari alla differenza tra ? 30.000,00 e il precedente mutuo, sempre neldel 25% dei ricavi del bilancio o rendiconto 2019; ? DURATA: massima di 10 anni, dei ...