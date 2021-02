Quel grande alibi degli anglicismi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Ti do uno slot”, per intendere un banale “appuntamento”, fa ridere i polli. Su questo non c’è il minimo dubbio. Allo stesso modo l’ilarità aviaria è scatenata da un corso di formazione che si svolge sul suolo italico ma si chiama “food & wine”, quando in tutto il mondo le persone amano pronunciare le parole mozzarella, Chianti e parmigiano. Tuttavia ho sempre pensato che la demonizzazione degli anglicismi sia un falso problema, addirittura un alibi. Una ignoratio elenchi (direbbero Quelli colti) per non affrontare un problema di gran lunga più grave. Ossia la capacità di noi italiani di leggere e capire un testo. E con questo intendo due sfide. Leggere con pazienza – e fino in fondo – anche un breve articolo e capire di cosa parla e di cosa non parla. Dai commenti che si trovano sotto gli articoli online si ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Ti do uno slot”, per intendere un banale “appuntamento”, fa ridere i polli. Su questo non c’è il minimo dubbio. Allo stesso modo l’ilarità aviaria è scatenata da un corso di formazione che si svolge sul suolo italico ma si chiama “food & wine”, quando in tutto il mondo le persone amano pronunciare le parole mozzarella, Chianti e parmigiano. Tuttavia ho sempre pensato che la demonizzazionesia un falso problema, addirittura un. Una ignoratio elenchi (direbberoli colti) per non affrontare un problema di gran lunga più grave. Ossia la capacità di noi italiani di leggere e capire un testo. E con questo intendo due sfide. Leggere con pazienza – e fino in fondo – anche un breve articolo e capire di cosa parla e di cosa non parla. Dai commenti che si trovano sotto gli articoli online si ...

