Ottima mossa per il OnePlus 9: una gradita presenza in confezione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non sembrano voler finire le indiscrezioni relative ai OnePlus 9, che anche oggi finiscono agli onori della cronaca, questa volta in riferimento alla batteria. Il leaker Max Jambor ha affermato che entrambi i modelli monteranno un'unità da 4500mAh, non discostandosi quindi dalla capacità della componente montata a bordo del OnePlus 8T. Il produttore cinese pare aver deciso di integrare il caricabatterie all'interno della confezione di vendita di tutti e due gli esemplari, contrariamente a quanto fatto da Apple e Samsung con i rispettivi iPhone 12 e Samsung Galaxy S21 (i due colossi hanno preso questa decisione per ridurre al minimo l'impatto ambientale che lo smaltimento dei rifiuti elettronici avrebbe altrimenti causato). Dei OnePlus 9 è stato anche detto godranno del supporto alla ricarica rapida a 30W in modalità ...

