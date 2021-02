Nuvole e pioggia | migliora nel pomeriggio e si prepara un bel giovedì

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Che tempo farà a Bergamo e in provincia: lo illustra Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un minimo depressionario staziona in queste prime ore della giornata sul nord Italia portando tempo perturbato. La tendenza per i prossimi giorni è confermata conmentocon sole e clima mite per il periodo ma da venerdì e nei giorni a seguire saremo interessati da un’irruzione di aria molto fredda che ci farà tornare su valori invernali. Mercoledì 10 febbraio 2021 Tempo Previsto: al mattino molte nubi ovunque con piogge diffuse e neve sui monti sopra i 700-1200 metri a seconda delle zone e dell’intensità dei fenomeni. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni a partire dal-sera. Temperature: minime in pianura stazionarie e comprese tra 2 e 6°C. Massime in pianura in calo e comprese tra 8 e 11°C con ...