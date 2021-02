Moggi sul diluvio di Perugia | “Sbagliai io | dovevo ritirare la squadra dopo 45 minuti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lucianoè intervenuto ai microfoni di Radiosei facendo la sua previsione sulla vittoria finale del campionato: “Credo che alla fine vincerà l’Inter, anche se dovrà vedersela con la Juventus. I bianconeri sono partiti male a causa del cambio allenatore, ma ora sono tornati in corsa”. Poi spazio per un cocente ricordo, quello deldiche costò alla Juventus lo Scudetto nel 2000: “Meglio non riprendere questo discorso, ma quello Scudetto fu figlio di una partita che non doveva giocarsi. Aci fu une Collina impiegò 74per far riprendere il gioco. Oggi sospendono le partite semplicemente guardando le previsioni meteo. In quel casoio, avrei dovutola...