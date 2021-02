Le giravolte della Lega (ex?) sovranista: ha votato sì in Europa al Recovery fund (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla fine è accaduto anche questo, ed è un dolce addio. In difesa di Mario Draghi e per Mario Draghi: dritti verso l’astensione (come hanno fatto in passato), ma poi, all’improvviso, una sterzata -europeista- della Lega, direzione Recovery fund. Hanno detto sì, tradendo l’area sovranista del Parlamento europeo. I 29 eurodeputati della Lega hanno incontrato (virtualmente) Matteo Salvini ieri pomeriggio alle 18.30, un’ora dopo che il “Capitano” aveva parlato davanti ai giornalisti alla fine del secondo giro di consultazioni. Già da lì però il messaggio ai suoi di Bruxelles era stato chiaro. Tra le righe, e neanche troppo, ha detto: “Dovete votare sì”. Svolta europeista confermata quindi, ma “non si tratta di etichette”, è semplicemente “il bene dell’Italia: stare in ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Alla fine è accaduto anche questo, ed è un dolce addio. In difesa di Mario Draghi e per Mario Draghi: dritti verso l’astensione (come hanno fatto in passato), ma poi, all’improvviso, una sterzata -europeista-, direzione. Hanno detto sì, tradendo l’areadel Parlamento europeo. I 29 eurodeputatihanno incontrato (virtualmente) Matteo Salvini ieri pomeriggio alle 18.30, un’ora dopo che il “Capitano” aveva parlato davanti ai giornalisti alla fine del secondo giro di consultazioni. Già da lì però il messaggio ai suoi di Bruxelles era stato chiaro. Tra le righe, e neanche troppo, ha detto: “Dovete votare sì”. Svolta europeista confermata quindi, ma “non si tratta di etichette”, è semplicemente “il bene dell’Italia: stare in ...

